¿Ganará la tradición....o la excepción?

Aún no han llegado las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, pero ya sabemos que Rosa será la próxima alcaldesa de Castellfort, en Castellón. No somos adivinos, es que en este pueblo nadie quiere presentarse a alcalde así que hace años se decidió hacer una votación previa para elegir a 5 personas del pueblo, lo quisieran o no, para formar el concejo, siendo la más votada la que ha de tomar el bastón de mando. Rosa lo ha asumido con resignación.

Eso sí, lo bueno de saberlo ya es que puede avanzar sus prioridades, como arreglar una carretera a la que le hace mucha falta. Pero el pueblo llano también tiene sus demandas.



El mismo sistema de elección previa tiene desde hace casi 30 años Valdearcos de la Vega, en Valladolid. El pasado 3 de abril se votó para formar una lista única pero, a última hora sorprendentemente, surgió una candidatura alternativa y voluntaria. El nuevo alcaldable niega que haya mal ambiente entre vecinos. Ellos, por cierto, tienen posiciones para todos los gustos: algunos lo ven raro. Otros, dicen que es muy normal.

El 22 de mayo sabremos si gana la tradición...o lo normal.