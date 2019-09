Shakira acaba de sincerarse como nunca lo había hecho antes, y es que la cantante colombiana ha hablado por fin sobre su relación con Gerard Piqué en la revista argentina Viva.

"Nunca hemos sido una pareja tradicional. No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo. A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños por un mes o más. Es duro, pero hacemos muchas llamadas por Facetime; así que estamos en constante comunicación, y eso ayuda", ha reconocido la artista.

Los rumores de crisis siempre han rondado a la pareja, sobre todo en los últimos meses cuando Shakira sufrió una grave lesión en la garganta que la obligó a permanecer alejada de los escenarios, y a la que se sumó sus problemas con Hacienda.

Sin embargo, y pese a todo, tanto el futbolista como la cantante se han mantenido fuertes y han hecho frente a cualquier bache que se les ha ido presentando en el camino. De hecho, han formado junto a sus dos hijos, Shasha y Milan, una bonita familia.

