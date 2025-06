La cantante Tamara, tras su divorcio, descarta estar abierta al amor: "De momento, hombres no"

A finales del mes de marzo, la cantante Tamara sorprendía al anunciar en una entrevista concedida para la revista Semana su separación de Daniel Roque, su marido durante 20 años y padre de sus cuatro hijos. Una ruptura que parece no haberles distanciado, tal y como demostraron el pasado 25 de mayo durante la celebración de la comunión de su hijo Héctor en Sevilla.

Daniel Roque y la cantante Tamara en la comunión de su hijo | Europa Press

A pesar de la separación, Tamara se ha volcado de lleno en su carrera musical y ha reconocido ante los micrófonos de Europa Press que está en un momento maravilloso. "Yo estoy en un momento muy feliz de mi vida, celebrando mi 25 aniversario, 25 años de corazón, que saco disco, que estamos haciendo giras durante todo este año, y más que se puede pedir a la vida", decía Tamara, que está en un gran momento profesional tras el lanzamiento de su ultimo single, Un paso más.

Tamara comenzó su trayectoria en la música siendo una niña, y es que con tan solo 15 años lanzó su primer álbum, Gracias, en homenaje a la música de su abuela. Más de dos décadas después, Tamara ha reflexionado sobre su evolución y sobre cómo ha conseguido mantenerse fiel a sí misma a pesar del paso del tiempo: "Empecé siendo una niña, pues maduras, pero yo creo que lo más bonito es no perder la esencia de uno mismo, y eso es lo que me ha pasado". Una autenticidad, que según ella misma reconoce, se sostiene gracias a su personalidad, caracterizada por su fuerza, carácter y valentía.

La cantante Tamara en un evento en Madrid | Gtres

Para terminar, Tamara ha sido preguntada sobre su situación sentimental y si está abierta de nuevo al amor. La artista ha respondido con rotundidad que, por el momento, no quiere hombres en su vida, y que su prioridad ahora mismo es entregarse al cien por cien en su carrera profesional: "No, de momento, hombres no, no quiero, de momento no", aseguraba.