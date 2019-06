El truco inútil que ha utilizado Shakira para evitar las cámaras a su llegada al juzgado

Parece ser que la pesadilla que comenzó hace un año para Shakira, la cual fue acusada de haber cometido seis delitos contra la Hacienda Pública, está a punto de llegar a su fin. O al menos eso indica el comunicado que la cantante ha emitido tras su comparecencia en los juzgados de Espluges de Llobregat.

La colombiana, que entró a los juzgados por una puerta secundaria, algo bastante inusual y con lo que desobedeció la 'orden expresa' de la jueza de entrar por la puerta principal, declaró durante una hora y quince minutos, tras lo cual huyó sin pronunciarse ante la prensa. Es más, según fuentes policiales y judiciales, la pareja de Gerard Piqué iba acompañada de una chica que parecía su gemela con la intención de despistar a los periodistas tal y como te mostramos en el vídeo. Pero finalmente, los fotógrafos han conseguido captar su imagen.

Shakira, con camisa blanca en el juzgado | Gtres

Eso sí, no tardó en pronunciarse a través de su oficina de comunicación, la cual afirmó que la arista colombiana "ha cumplido en todo momento, incluyendo en el periodo comprendido entre 2011 y 2014, con sus obligaciones tributarias en todos aquellos países en los que ha trabajado (incluyendo EEUU) y no debe ninguna cantidad a la Hacienda española. Y tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar, y antes de la interposición de la querella, Shakira procedió a pagar la cantidad en su totalidad, además de proporcionar información exhaustiva a Hacienda. Por tanto, actualmente no existe ninguna deuda".

En el comunicado también se asegura que la cantante también que "ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias y siempre ha actuado siguiendo el criterio y las recomendaciones precisas de sus asesores, que son profesionales de primer nivel de una de las firmas más importantes del mundo, reputados y reconocidos internacionalmente por su conocimiento en temas tributarios".

Recientemente eran muchos los que se sorprendían con las fotos que Shakira publicaba a través de su cuenta de Instagram horas antes de enfrentarse a la justicia española.