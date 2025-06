El momento de María Pedraza enterándose por la prensa que su ex, Jaime Lorente, se casa

Madrid se vistió de moda y glamour en la tarde de ayer para acoger los Elle Style Awards2025. Una cita imprescindible en el calendario que, como cada año, ha reunido a las personalidades más influyentes, tanto de nuestro país, como a nivel internacional. En esta edición, además, la entrega de premios ha cobrado un significado especial, al coincidir con el 80 aniversario del nacimiento de la revista Elle.

El lugar escogido para la cita ha sido el Teatro Real, un escenario perfecto situado en el corazón de la capital. Hasta allí se han desplazado un sinfín de rostros conocidos, que, con sus mejores galas, desfilaron por la alfombra roja. Entre ellos, María Pedraza, la actriz española protagonista de series como Toy Boy o La Casa de Papel.

Con un vestido color amarillo mantequilla de Rabanne y joyas de Cartier, muy en sintonía con una de las tendencias de esta temporada, la actriz atendió educadamente a la prensa. Encargada de entregar uno de los premios de la noche, concretamente al director creativo de la firma de su vestido, Julien Dossena, María Pedraza comentó con la prensa lo que este tipo de galas significa para ella: "Pues la verdad que significa algo muy especial. Lo primero porque esta revista nos representa mucho a todos y porque voy a dar un premio muy, muy especial esta noche".

María Pedraza en los premios de la revista Elle | Gtres

Acostumbrados a verla radiante en cada alfombra o evento al que acude, la actriz también ha confesado lo que representa la moda para ella: "Pues la moda para mí creo que es algo con lo que te identificas cada día que representa tu estado de ánimo, cómo me siento y cómo me puedo expresar".

No obstante, y dejando de lado la moda, la actriz también se ha sincerado sobre cómo se encuentra. Aunque asegura sentirse bien tanto a nivel personal como profesional, la actriz ha reconocido que no ha sido un camino fácil y que la terapia ha sido fundamental en su proceso: "Sí, voy a terapia desde hace mucho tiempo. Yo creo que es algo imprescindible, aunque también creo que muchas veces tenemos que ser un poco autónomos". En 2023, la actriz vivió uno de los peores momentos de su vida a consecuencia del fallecimiento repentino de su padre.

María Pedraza en el Teatro Real de Madrid | Gtres

En el plano amoroso, actualmente María Pedraza mantiene una relación con el actor Jason Fernández, con quien lleva dos años de noviazgo. Sin embargo, ya en el pasado la hemos conocido otras parejas, también compañeros de profesión, como Álex González y Jaime Lorente. Este último, está a punto de pasar por el altar junto a su pareja, Marta Goenaga, por lo que, aprovechando la ocasión, se le ha preguntado a María si estaba al tanto de la boda de su ex. Y para sorpresa de muchos, ha sido justo en ese momento cuando la intérprete se ha enterado de que su ex se casa: "Ah, pues genial". "Para mí es un compañero de profesión, ha sido un compañero de vida en un momento determinado, pero yo, sinceramente, me alegro de que todo el mundo rehaga su vida", decía María reconociendo que no sabía nada de la futura boda de su expareja.

María Pedraza y Jaime Lorente | GTRES

María Pedraza y Jaime Lorente se conocieron durante los rodajes de Élite y La Casa de Papel en 2018 y comenzaron una relación, que terminó en 2020, tras dos años juntos. Mientras que María mantiene una relación estable con el actor Jason Fernández desde 2023, Jaime Lorente se ha convertido en padre de su segundo hijo hace poco y está a punto de contraer matrimonio junto a su pareja.