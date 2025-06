Elena Tablada, fuerte tras la última resolución judicial favorable para Javier Ungría: "Vamos a salir adelante"

La guerra judicial entre Javier Ungría y Elena Tablada continúa... Este martes conocíamos que en uno de los juicios que tienen abiertos, el empresario obtenía una resolución favorable.

A las pocas horas de salir la noticia, Javier Ungría se mostraba satisfecho pero "prudente", ya que como él mismo confesaba: "Todavía esto puede dar muchas vueltas, siempre son pequeñas batallitas, la verdad. Tengo muchas cosas abiertas y esto, pues, gracias a Dios ha ido bien. Pero bueno, ya te digo que esto, como se puede recurrir y todo y tal, pues... No se sabe".

Un litigio que está enfocado a la pensión que Javier tiene que abonar a Tablada: "Yo estaba pagando, pues, más de lo que se me ha estipulado como en pensión. Y entonces, la jueza ha dictaminado que no hace falta que haya cumplido con eso en su momento", explicaba el empresario a los medios, a los que atendió muy amablemente.

Javier Ungría y Elena Tablada | Gtres

Tras estas declaraciones por parte de Javier Ungría, Elena Tablada acudió este jueves al concierto de Manuel Alejandro en Madrid. Allí, la diseñadora habló con los medios y se pronunció sobre qué había pasado en su último enfrentamiento judicial: "No es una batalla judicial. Por mucho que se diga que no es una batalla, es una ejecución que al final, pues bueno, por ciertas circunstancias, se negó. Y bueno, como ya he dicho, no pasa nada, eso es algo que le corresponde a mi hija, Camila, como un derecho suyo. Si él no se lo quiere dar, no pasa nada, yo la voy a sacar adelante y vamos a salir adelante como hemos salido toda la vida y como yo he salido adelante toda la vida".

Elena Tablada posando para los medios | Gtres

Elena también ha hablado sobre la posibilidad que dejó Javier Ungría abierta de tomarse un café juntos, pero ella cree tener claro cuáles son las intenciones de su exmarido: "Sí, claro, pero delante de la televisión y cobrando. Y eso a mí no me van a coger ya para eso".