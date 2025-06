Paula Echevarría, tras su primer posado con su hija Daniella Bustamante: "Va a cumplir 17 años y ya es ella la que decide"

El Teatro Real de Madrid ha acogido una nueva edición de los Elle Style Awards, que este año han sido más especiales que nunca porque se ha celebrado el 80º aniversario de la revista de moda. Entre los más de 300 invitados e invitadas que han acudido al evento hemos podido ver a Isabel Preysler, Tamara Falcó, Ana Boyer, Elle McPherson, Iman, Rossy de Palma, Sebastián Yatra, Eva González y Paula Echevarría.

Paula Echevarría en los Elle Style Awards 2025 | Cordon Press

La actriz ha sido una de las celebrities que más ha captado la atención de la prensa por asistir al evento con su hija, Daniella Bustamante, y posar con ella por primera vez en un photocall. Ella ha lucido un espectacular vestido rojo, mientras que la joven ha optado por uno de color negro.

El primer posado de Paula Echevarría con Daniella en un photocall

Para Paula ha sido un momento "muy especial y muy bonito" y, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que Miguel Torres "es muy buena compañía" para un photocall, pero ir con su hija le ha hecho "mucha ilusión" porque "nos divertimos mucho juntas, así que es muy guay".

Preguntada por si le ha dado algún consejo a su hija antes de vivir su primer photocall, Paula ha contestado claramente que no porque "tiene mucha personalidad y se desenvuelve bastante bien". Además, afirma que Daniella, que va a cumplir 17 años, no le da tanta importancia como el resto de los allí presentes -"ni le encanta ni le espanta"- y que en esta ocasión ha decidido salir, mientras que otro día a lo mejor quiere quedarse al margen, ya que "ya es muy mayor" y ella misma decide cuándo le apetece y cuándo no saltar al ruedo y dejarse fotografiar y grabar por la prensa.

La adolescencia es una etapa con muchos cambios y muchos retos, y en el caso de Daniella, Paula cuenta que "el momento crítico ya ha pasado" y que ahora está todo bien.

Todavía tiene 16 años, pero pensando en un futuro, en el momento en el que cumpla los 18 años, sea mayor de edad y la presión mediática pueda ser mayor, la actriz asegura que desde siempre intenta actuar "con la mayor naturalidad posible, tanto aquí como en redes", es decir, no sobreexponerla, pero tampoco "sobreesconderla": "Lo que no me gustaba era esconderla hasta el momento de abrir la veda", reflexiona.

También ha contado que madre e hija han estado recordando cuando Daniella era pequeña y se tenía que quedar en casa con el pijama ya puesto y preparada para ir a dormir, mientras Paula acudía a un evento: "A veces te veía a ti con esos vestidazos y me decías, mi amor, me voy, y ahora te voy a acompañar", le ha confesado emocionada su hija.

Paula Echevarría y Daniella Bustamante en los Elle Style Awards | Gtres

¿Qué opina de este momento David Bustamante?

Otra de las preguntas inevitables ha sido sobre David Bustamante, el padre de la joven. La actriz ha dejado claro que a él "no le importa", que "está encantado" y que seguro que se "le cae la baba" de verlas a las dos posando tan guapas y elegantes.