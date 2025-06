La tercera despedida de soltera de Rocío Camacho antes de su boda con Carolina Marín entre las amigas organizadoras

El pasado mes de septiembre, Rocío Camacho, influencer con más de un millón de seguidores en Instagram, anunciaba que se había comprometido con su pareja Guillermo Aylon mediante una romántica publicación de su pedida de mano frente al mar.

Meses después, la fecha de la boda, marcada en el calendario para el 20 de septiembre de 2025, está más cerca que nunca. Aunque, eso sí, todavía faltan algunos preparativos. Sobre la organización de la boda, la creadora de contenido confesaba hace unos días entre lágrimas en su TikTok que estaba siendo un proceso duro y que se había visto sobrepasada por la situación. Un mal momento para la influencer que también parece haberle afectado en su faceta profesional. Pero, ¿quién ha dicho que organizar una boda fuera fácil?

Sin embargo, uno de los momentos más emocionantes previos a la boda es la despedida de soltera, que si no perdemos la cuenta...la influencer, ¡ya lleva tres! La primera en Ibiza, donde no faltaron actividades, pruebas y muchas risas; la segunda en Sevilla, donde disfrutó del concierto de Justin Timberlake en el Iconica Fest de Santa Lucía; y, la tercera, nada más y nada menos que al otro lado del charco, en Punta Cana (República Dominicana). Un lugar paradisíaco y rodeada de una muy buena compañía, la influencer Rocío Camacho ha compartido las primeras fotos en el Caribe, donde se la puede ver feliz, sonriente y de lo más relajada.

Además, y pese a que la influencer comentaba creer que iría al camino de Santiago, se ha sorprendido al conocer el destino. No obstante, tampoco ha dudado en utilizar sus redes para lanzar un mensaje de agradecimiento a sus amigas, las encargadas de organizar el viaje, y entre las que se encuentra, Carolina Marín: "No sé qué habré hecho para estar rodeada de gente que me cuide y mime tanto, yo solo sé que soy la persona más afortunada del mundo".

La jugadora profesional de bádmiton y campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, se ha desplazado hasta Punta Cana con motivo de la celebración de la despedida de soltera de su amiga e influencer, Rocío Camacho. La deportista ha compartido en su cuenta de Instagram algunos momentos del viaje, donde se la puede ver disfrutando del ambiente caribeño y luciendo bronceado.

Con todo el verano por delante, ¿será esta la última despedida de soltera de Rocío Camacho? Tendremos que esperar para saberlo. Aunque, para lo que también queda tiempo es para la boda, programada el 20 de septiembre. ¡Comienza la cuenta atrás!