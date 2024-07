Kalina de Bulgaria desvela el entrenamiento que sigue para conseguir el aspecto físico del que todo el mundo habla

Kalina de Bulgaria fue en centro de atención durante la repatriación de Fernando I de Bulgaria debido a su deslumbrante físico musculado, que dejó ver con un vestido sin mangas, blanco y negro. Sus brazos lucían tan fuertes que su nombre resonó con fuerza en las redes sociales.

Ahora, la única hija del último zar de Bulgaria, Simeón II, y de Margarita Gómez-Acebo, miembro de la jet set española, ha hablado con ¡HOLA! sobre cómo le sentó que todo el mundo hablara de su físico en esa ocasión y también ha desvelado cuál es el entrenamiento que sigue para tener unos brazos de acero.

Su objetivo, cuidar el bienestar general

"No me lo esperaba. Solo me puse un vestido sin mangas. En el siglo XXI, no debería llamar la atención la forma física de una mujer. Y quisiera animar a todas a seguir los beneficios del entrenamiento con cargas pesadas y de la vida saludable", comienzan las declaraciones de Kalina de Bulgaria a la revista. La "princesa musculada" asegura que, aunque este tipo de ejercicios nos recuerden a "los culturistas que buscan tener bíceps y pectorales musculosos" eso es una "idea anticuada". Su objetivo es cuidarse y lo hace basándose en las recomendaciones de expertos como Brad Schoenfeld, profesor asistente de Ciencias del Ejercicio en el Lehman College, de Nueva York, que opina que el entrenamiento de resistencia "es el mejor para la salud y el bienestar general".

Kitín Muñoz y Kalina de Bulgaria | REUTERS/Stoyan Nenov

Su entrenamiento actual

"La clave, como casi todo en la vida, es la constancia. Pero hay que hacerlo bien. Con un peso que cueste, pero de forma correcta y sin impulsos", aconseja Kalina. "En mi caso, las rutinas suelen rotar. Este es el entrenamiento de Carlos Flórez que sigo ahora. Y una hora con cargas pesadas es suficiente. El descanso es parte del entrenamiento", ha desvelado sobre su enfoque de entrenamiento actual.

Pero, ¿cuál es exactamente su rutina? Ella misma lo ha detallado: "Lunes y jueves, sección media: abdominales, pierna, dorsal, tríceps y glúteo. Martes y viernes, sección media: abdominales, pectoral, hombro, bíceps y glúteo. Hago cuatro series de 12. Tiro 70 kilos de dorsal (jalón de espalda), 30 kilos de hombro (15 en cada mano) con mancuernas, y curl de bíceps con 20 kilos".

Su relación con el deporte durante más de 20 años

Kalina no siempre ha sido la mujer deportista que ahora conocemos. La princesa comenzó a entrenar con su marido, el navegante y explorador científico y sociológico Kitín Muñoz, cuando lo conoció. Su primer contacto con las cargas pesadas y pesas fue en Bulgaria, pero al cabo de un tiempo, cuando ya se habían convertido en padres, se trasladaron a Marruecos y allí contaron con la ayuda de los mejores para seguir con su preparación física; Bernardino Lombao, atleta olímpico y especialista, les organizó unas rutinas de carreras, entrenando distancia y velocidad.

Luego, en 2019, conocieron a su entrenador actual, Carlos Flórez, que fue jefe del Comité de Competición del International Fitness and Bodybuilding Federation, así como uno de los grandes pioneros de la cultura física en España. "Desde entonces, es él quien nos prepara las rutinas, porque Kitín y yo seguimos entrenando juntos 24 años después", continúa explicando Kalina, quien asegura que su marido no de deja rendirse.

Su disciplina se debe a su pasión por el mundo militar. De hecho, ambos quieren inculcar los valores del Ejército a su hijo Simeón Hassan Muñoz, de 17 años. "Ahora que Kitín acaba de volver de Camp Yarto, Irak, donde los boinas verdes de Operaciones Especiales entrenan a los soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército iraquí y luchan, a veces, contra los terroristas de Daesh, en casa no se habla de otra cosa", explica.