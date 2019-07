No hay nada que haga o diga Britney Spears que no se convierta en noticia, y es que la cantante se ha vuelto bastante polémica en las redes sociales por mostrar siempre su lado más ocurrente, ya sea con el aspecto desaliñado que parece haberse convertido en su marca personal o el abuso de Photoshop en ciertas instantáneas. Además, la artista no está precisamente su mejor momento personal, ya que hace tan solo unos meses tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico debido a sus problemas mentales.

Y ahora, ha causado un auténtico revuelo en Instagram al publicar un misterioso mensaje que muchos de sus fans han interpretado como una clara indirecta a su ex, Justin Timberlake: "Nuestras vidas no encajaron juntas, pero ohh nuestras almas sabían como bailar".

¿Será que Britney no ha olvidado todavía a Justin y se ha puesto nostálgica? Lo que queda claro es que la publicación ha dado pie a toda clase de teorías entre sus seguidores. "¿Esto es para Justin Timberlake?", comentaba un usuario. "Alerta de soltería?", se preguntaba otro.

Y es que muchos han llegado a la conclusión de que esta podría tratarse de una reflexión de la cantante debido a un nuevo fracaso amoroso. Recordemos que Britney lleva tiempo saliendo con Sam Asghari, concretamente desde 2016, y parece que lo suyo va viento en popa, ya que tan solo hace un mes se iban de vacaciones juntos.