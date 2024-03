Francisco Rivera, disgustado por el tiempo en Sevilla truncando la Semana Santa: "Tanta ilusión, tanto trabajo"

Apenado pero con ganas de celebrar, en la tónica que se está viendo a todos los sevillanos esta Semana Santa, Francisco Rivera y su familia se han dejado ver por las calles de Triana.

Disfrutando, como pueden, debido a las condiciones meteorológicas, de esta tradición tan importante para ellos, Rivera estaba acompañado de su mujer, Lourdes Montes, y sus hijos, de los que está orgulloso y asegura que con ellos "han mejorado la especie".

Rivera confesaba a las cámaras estar disgustado por el tiempo en Sevilla, que tiene en vilo a todas las cofradías.

"La esperanza es lo único que se pierde, pero fíjate qué pena, la verdad que estoy con las carnes abiertas", reconocía.

"Es una pena, todo un año esperando con tanta ilusión, tanto trabajo, pero aquí no podemos hacer nada", añade con una sonrisa resignada.

También pone el punto positivo y asegura que "aquí estamos para disfrutar, con familia y amigos" y que "es un día grande" para ellos. "Es todo un espectáculo".

Su mujer Lourdes coincidía que estaban deseando disfrutar "de lo que se pueda", y que en Semana Santa "hay años para todo".

Finalmente el milagro no se obró y Sevilla se ha quedado sin su 'Madrugá', que no ha podido salir por la lluvia, algo que no ocurría desde 2011.