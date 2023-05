Carmen Lomana, operada de urgencia de un tumor "muy grave" en la carótida: "Noté un bulto este verano"

La última semana ha sido, probablemente, una de las más complicadas en la vida de Carmen Lomana. Y es que tal y como ha revelado la socialité en 'Espejo Público', el pasado jueves fue intervenida de un tumor muy grave en la carótida, del que este jueves ha hablado en su programa dando una lección de entereza y serenidad para concienciar a la población de la importancia de acudir al médico ante la más mínima alarma.

"Lo noté este verano en la zona de las paperas, pero no le hice ni caso. Me di cuenta al ponerme los pendientes, al peinarme, pero no le hice ni caso", ha reconocido, relatando que fue una amiga suya la que le dijo que lo consultase cuando se lo contó. Afortunadamente siguió su consejo y, tras hacerle las pruebas médicas pertinentes, "me dijeron que era un tumor muy grave. Si no se coge a tiempo hace metástasis en el cerebro", ha confesado emocionada.

"Si estoy aquí es para dar un testimonio que si puede salvar a una persona es suficiente. Si notan un bulto, que se palpen y se notan algo en el cuello, que solo se habla del cáncer de mama pero hay otros. Quiero hacer un llamamiento: si os veis algo raro en vuestro cuerpo id al médico. En este este caso aunque era pequeño creció hacia dentro y ese era el problema", ha añadido, concienciando así a la audiencia con su propia experiencia.

A pesar de que reconoce que estuvo "muy animada y acompañada" en todo momento, no pudo evitar romperse al entrar en quirófano, hace justo una semana, porque, como confiesa, "pensé que lo mismo no salía, me rompí y me puse a llorar".

Positiva, Carmen ha desvelado que ahora está a la espera de los resultados de la biopsia, que le darán el próximo miércoles: "Los médicos son optimistas y me han dicho que al 90% no se ha malignizado", ha contado. Días de incertidumbre que la colaboradora afronta con una sonrisa y revelando públicamente su enfermedad para visibilizar tipos de tumores no tan frecuentes que, de no ser pillados a tiempo, podrían ser muy graves.

La empresaria ha salido de las instalaciones de Atresmedia y, a las puertas, ha hablado con la prensa sobre cómo se encuentra tras la operación: "Me estoy recuperando fenomenal, estoy muy bien", confesaba la socialité y aseguraba que "he sido muy dejada", ya que se lo vio en verano " y no hice ni caso... pensé que era algo de grasa y como no duele, es muy traidor, pues...".

Carmen Lomana a las puertas de Atresmedia | GTRES

Sin embargo, Carmen decidió ponerse en manos de profesionales y en cuanto le dijeron que se trataba de un tumor supo que había que actuar de inmediato. Eso sí, no se derrumbó en ningún momento porque "tengo mucha fuerza mental" y además "fue todo súper rápido".

Es uno de los cáncer más desconocidos, pero también uno de los más "graves porque el cáncer de parótida es uno de los más agresivos". Ahora, Carmen sabe que es benigno, pero le darán todos los resultados la semana que viene: "El miércoles lo sabré, pero el 90% es benigno" y a partir de entonces, tendrá que seguir con su vida normal: "No tengo que hacer nada, lo que hago siempre, una vida sana y que no me de el sol".

La colaboradora ha contado que el día de la operación "yo recé y le dije a Guillermo 'Willy, no me hagas esta faena que yo estoy muy bien, júntate con quien te encuentres para que salga todo muy bien'" y fue al entrar al quirófano cuando se rompió por completo: "me rompí cuando entré en quirófano, pero el equipo médico ha sido tan maravilloso, me pusieron música para dormirme".

Por último, Lomana ha querido tener unas palabras para recordar a Cristo Báñez, el diseñador andaluz que fallecía este miércoles: "Qué pena, qué pena tan grande, si yo he estado con él en 'We love flamenco' y era genial, yo le quería y él a mí también, sin tratarnos tanto y tanto porque yo no vivo en Sevilla... ya habéis visto lo querido que era, era muy divertido".