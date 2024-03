Berta Vázquez, sobre cómo vivió los ataques a su físico: "Es algo que no sirve, ni aporta, ni trasciende"

Berta Vázquez se encuentra actualmente en un muy buen momento profesional. La actriz de Palmeras en la nieve y de Vis a vis, serie que la hizo más popular, ha estrenado una película y este año le quedarán otras dos en las que participar.

De este tema profesional y de otros muy personales ha hablado en una entrevista en la revista Elle, en la cual ha hecho referencia a cómo le afectaron las críticas hacia su cuerpo cuando asistió a la gala de los Premios Goya del año pasado.

Así se sintió Berta Vázquez tras los duros ataques en redes sociales

En ese momento, las reacciones de apoyo no se hicieron esperar, tanto de otros usuarios, como de sus compañeros de profesión y amigos, entre ellos, su ex, Mario Casas.

Asegura que ese episodio bochornoso que vivió no le afectó y hace una serie de reflexiones interesantes sobre los haters. Cree que cuando una persona juzga a otra, lo que está haciendo es proyectar sus propias inseguridades y "lo que les carcome por dentro", además de mostrar qué tipo de persona es y lo poco que se respeta. Tiene claro que la manera como una persona trata a otra es un claro reflejo de quién es y no entiende por qué la gente que critica gasta su tiempo y su energía en opinar sobre los demás: "Es algo que no sirve, ni aporta, ni trasciende", sentencia la actriz en la entrevista.

Y lanza una seria advertencia a todos aquellos que alaban e idealizan un prototipo de cuerpo en concreto y desprecian los otros, que son mayoría: "Lo van a pasar fatal con el paso del tiempo cuando descubran que todos vamos a envejecer, a enfermar y a morir". "No hemos entendido que tal vez la belleza tiene un propósito biológico: ser atractivo para procrear", añade.

Hace también una crítica a un sistema que le decepciona al ver "cómo la gente no piensa por sí misma y se deja llevar por la corriente [...] hacia un lugar infantilizado y distorsionado de eterna juventud". Asimismo, es contundente al afirmar que se resiste a "ser una esclava de lo que la sociedad" espera de ella.

Preguntada sobre cómo se debe tratar el respeto hacia los demás en la educación de niños y jóvenes, responde que ellos toman de referencia a los adultos y se debe remarcar la importancia de la autoestima y hacerles llegar el mensaje de que esta "no se basa en cosas externas ni en la apariencia".

La importancia de tratar la salud mental

Por suerte, de un tiempo a esta parte, como sociedad hemos conseguido que se hable mucho más de salud mental y la importancia de tratarla para estar plenamente bien. En su caso, Berta explica cómo el psicoanálisis la ha ayudado a aceptarse como es, a centrarse en atenderse a ella misma y a "escuchar" a sus inseguridades y complejos. "Debes reconocer tu oscuridad y reflexionar sobre las cosas que puedes mejorar", recomienda.

Cuenta que el arte en general es su "gasolina" y aprovecha sus momentos de soledad para pensar e imaginar qué quiere.