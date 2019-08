Marta López Álamo se ha visto envuelta en polémica tras su paso por Miss World Spain 2019. Un revuelo que se vio causado por su contestación cuando le preguntaron cual era la enfermedad que erradicaría, y al parecer la respuesta no gustó nada a los presentes en la gala, hasta tal punto de llegar a abuchearla.

Ahora la novia de Kiko Matamoros ha dejado una profunda reflexión en sus Stories de Instagram, donde ha agradecido a los miembros del certamen y a todos los presentes todo apoyó que recibió en el evento. Y aunque no ganó el primer premio, quedó entre las cinco finalistas: "Quiero agradecer a la organización y a Cres del Olmo así como al jurado, por darme la oportunidad de haber vivido esta experiencia. Quedar top 5 en mi primer certamen es increíble...Y a los otros muchos que me han apoyado, agradeceros de corazón vuestras palabras estos días. Os quiero", ha comenzado el mensaje la modelo.

Un mensaje donde no se ha olvidado de la gente que la abucheó por su respuesta, y Marta quiso recordar que no le importa nada las críticas o malos gestos que pueda recibir pues también atribuyeron su mérito de llegar al certamen de belleza por tener una relación con Kiko: "A pesar de las malas personas que hay en este país, que piensan que por estar o dejar de estar con alguien no tienes derecho a hacer o vivir tal y como quieras. Erradicaría el mal en el mundo, y lo reitero. Porque hay gente muy mala; y a los que me abuchearon en la gala cuando me escogieron y salí a responder, me gustaría decirles que no os tengo ningún miedo", ha continuado muy tajante.

Finalmente ha querido terminar su mensaje expresando que ella es libre y que nadie tiene por qué decir nada sobre sus decisiones o sus actos: "Soy una mujer independiente e íntegra por mí misma, y puedo hacer con mi vida lo que quiera", ha concluido así la influencer su reflexión.

