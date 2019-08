Marta López, la novia de Kiko Matamoros, está en boca de todo el mundo desde que empezara a salir con el famoso colaborador televisivo, sobre todo por la gran diferencia de edad entre ambos. Y es que Kiko le saca casi 40 años a la joven, aunque ella ha demostrado que está a su lado en cualquier circunstancia y le apoya en los difíciles momentos que atraviesa actualmente debido a su enfermedad.

Así, haciendo frente a todas las críticas recibidas por parte de aquellos que no terminan de ver con buenos ojos su noviazgo, incluida la familia de Matamoros, Marta también ha tenido que soportar continuos comentarios sobre su físico y las operaciones estéticas a las que se ha sometido. Ese es el principal motivo por el que la modelo ha decidido responder a través de un vídeo en su canal.

"Hay mucha gente que cree que me he operado el culo. Porque esa es otra, me han comparado fotos de cuando yo tenía 17 años y acababa de salir de una anorexia nerviosa y tenía la cara hinchada y era una niña, una cría", ha comenzado explicando. "Tengo una cintura estrecha, estoy plana, no me he hecho ninguna liposucción", ha asegurado también.

Además, ha aclarado que que se ha operado han sido los pechos (en dos ocasiones), la nariz, y que se ha añadido relleno semipermanente en los labios.

Seguro que te interesa...

Las dos mujeres que han acompañado a Kiko Matamoros durante su ingreso en el hospital