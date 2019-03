El protocolo en una boda real

Ya se han empezado a filtrar a la prensa los horarios del transcurso de la ceremonia entre Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra, así como algunas pautas de comportamiento fuera y dentro de la Abadía de Westminster como por ejemplo, no usar teléfonos móviles para que ningún invitado pueda usar las redes sociales. Sin duda, vamos a echar de menos los tweets de Rania de Jordania, como hizo en la boda de Victoria de Suecia…

Unos días antes de la ceremonia, el Lord Chambelán, que ya tendrá completa la lista de asistentes y asignado un número de sector, fila y silla de cada persona, enviará por correo a la casa del invitado una tarjeta en la que le informará de estos detalles, para que al entrar en Westminster no dude, ni tenga la necesidad de preguntar a nadie.

La lista de invitados

El número aproximado de invitados queda distribuido de la siguiente manera: 1.000 invitados entre amigos y familiares. 50 pertenecientes a los miembros de la familia real británica y 40 del resto de familias reales. 200 serán los miembros del Gobierno, Parlamento y cuerpo diplomático. 80 invitados de organizaciones benéficas en las que el príncipe Guillermo está implicado. 30 de las Fuerzas Armadas y 60 gobernadores de países de la Commonwealth, así como soldados que sirvieron y resultaron heridos en Afganistán e Irak. Por motivos de seguridad, la lista no se sabrá hasta el último momento y, días antes, la Abadía estará cerrada a las visitas del público en general y custodiada por miembros de seguridad. En la invitación el protocolo marca “morning coat” o etiqueta militar y vestido tipo cóctel con tocado o pamela para ellas.

El día de la boda

A partir de las 8:30 de la mañana está previsto que comiencen a llegar los invitados de menor rango. En este tipo de bodas, uno no llega cuando quiere o puede, aparca su coche donde haya sitio y echa a correr (no vaya a ser que entre a la vez que la Reina). Como ya hemos dicho, aquí no queda ningún detalle para la improvisación. Es más, la gran mayoría de los invitados acudirán hasta la Abadía en autocares, que tendrán establecido un horario de llegadas con puntualidad británica. A partir de las 10 de la mañana, empezarán a llegar los invitados de mayor rango y los miembros de las Casas Reales reinantes y no reinantes, invitadas a la ceremonia. Dichos invitados serán escoltados a su asiento por algún militar de campo o del cuerpo de alabarderos de la Casa Real.





Uno no llega cuando quiere o puede, aparca su coche donde haya sitio y echa a correr

A partir de las 10:45 horas llegarán a Westminster los miembros de la familia real británica, que entrarán de menor a mayor rango, teniendo en cuenta las preferencias de paso del protocolo. Los últimos en entrar serán el duque de Edimburgo y la reina Isabel II. Ningún invitado puede entrar a la ceremonia después de que lo haya hecho la reina. Mientras esto sucede en la Abadía, la novia y su padre y padrino Michael Middleton, saldrán del Hotel Goring rumbo a Westminster en un Rolls Royce de 1950 y no en carroza, como hicieron las anteriores novias reales.

El camino al altar

Kate Middleton y su padre serán los últimos en llegar a la Abadía. Una vez dentro, y a las 11 en punto, la novia junto con su cortejo nupcial, siempre detrás de ella y con su hermana Pippa como dama de honor, iniciarán el camino hacia el altar. El príncipe Guillermo y el príncipe Harry, que ya estarán en la Abadía, saldrán de un pasillo lateral, al mismo tiempo que la novia empieza a caminar. Ambos se encontrarán en la zona del presbiterio, habilitada para el desarrollo de la ceremonia, que tendrá una duración aproximada de una hora. El deán de Westminster, John Hall, oficiará la ceremonia; el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, les casará, y el Obispo de Londres, Richard Chartres, amigo personal del príncipe Carlos y sacerdote encargado del funeral de la princesa Diana, oficiará el sermón.

Una vez finalizada la ceremonia, el príncipe Guillermo debe inclinarse y Kate tendrá que hacer una reverencia a la Reina Isabel II. Después, los recién casados, como marido y mujer, y con el título real anunciado por la Reina esa misma mañana, abandonarán la Abadía para emprender su primer recorrido por la ciudad hasta elpalacio de Buckingham. Con respecto al título que se les brindará, se comenta que podría ser el del Ducado Cambridge o el de Clarence o que optaran simplemente por el de Príncipes. Según el protocolo inglés, ella no será la princesa Catherine, sino la princesa William of Wales, puesto que toma el nombre de su marido y sólo son princesas las hijas del rey o reina.

El recorrido post-enlace

Su primer recorrido por Londres será en una carroza con caballos State Landau, de 1902 y, si el tiempo no acompañara, sería en una cubierta de cristal, de 1881. Una vez en Buckingham, posarán en privado para el fotógrafo H. Burnand, mientras que 650 invitados se dirigirán a la recepción. Posteriormente, sobre las 13:30 se asomarán al balcón del palacio de Buckingham acompañados por algunos miembros de ambas familias, mientras disfrutan del espectáculo aéreo de la Royal Air Force. Dicho cóctel-recepción terminará a las 15:00 horas para que los novios puedan descansar. Por la tarde, a las 19:00, habrá otra recepción en Buckingham, donde han sido invitadas unas 350 personas. No se sabe exactamente quienes asistirán, ni donde pasarán su primera noche de casados, ni tampoco el destino de su luna de miel.