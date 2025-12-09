"Estoy enganchadísima": Cristina Pedroche y Alberto Chicote se sinceran en el Quiz del 2025

La cuenta atrás para las Campanadas 2025-2026 ya ha comenzado. Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a despedir el año desde la Puerta del Sol y, por primera vez, lo retransmitirán de manera simultánea en Antena 3, laSexta y atresplayer.

Como ya estamos cerrando el año y la gente ha comenzado a hacer balance, hemos aprovechado para someter a los dos presentadores al 'Quiz del 2025', un divertido y rápido test en el que nos han confesado cuáles han sido sus tendencias más repetidas este año.

Alberto Chicote ha tenido claro que su artista más escuchado ha sido Bruce Springsteen, mientras que Cristina Pedroche, al tener a dos niños en casa, cree que lo que más ha escuchado ha sido los Cantajuego, aunque Rosalía les sigue de cerca.

Los presentadores también nos ha confesado cuál ha sido su viaje favorito, su medio de transporte más escuchado o la comida que más se ha repetido en su mesa. ¡Escucha todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!