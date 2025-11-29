Comienza la cuenta atrás
"Lo que tenemos preparado es muy grande": Cristina Pedroche y Alberto Chicote ya trabajan en las Campanadas 2025-2026
Como ya es tradición, los dos presentadores volverán a despedir el año desde la Puerta del Sol y podremos verlo en Antena 3, laSexta y atresplayer.
Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a ser los encargados de despedir el año con los espectadores de Antena 3 desde la Puerta del Sol y, por primera vez, lo harán en una retransmisión única que se podrá ver también en laSexta y atresplayer.
"Preparaos para el mayor evento de estas Navidades", nos adelanta Cristina Pedroche, que encara sus duodécimas Campanadas. Alberto Chicote y ella se han convertido en una de las parejas televisivas más queridas y, este año, prometen superarse para volver a sorprendernos.
Ambos se encuentran preparando todos los detalles de esta fecha tan señalada y ya nos adelantan que: "Lo que tenemos preparado es muy grande". No te pierdas, como cada Nochevieja, a Cristina Pedroche y Alberto Chicote despidiendo el año desde la Perta del Sol en Antena 3.
