Santiago Segura, invitado especial en las Campanadas que presentarán Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol

El cineasta y actor se unirá al dúo de presentadores porque tiene mucho que contar y lo desvelará todo el 31 de diciembre. La retransmisión se podrá ver en Antena 3, laSexta y atresplayer.

Atresmedia ha dado a conocer uno de los secretos mejor guardados de las Campanadas de Nochevieja que Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a presentar en Antena 3, laSexta y atresplayer el próximo 31 de diciembre. Por primera vez, la pareja contará con un invitado especial durante la retransmisión: Santiago Segura.

El popular actor y director, responsable de algunos de los mayores éxitos del cine español, acompañará a Pedroche y Chicote desde la Puerta del Sol como invitado de excepción. Segura llega con mucho que compartir y lo revelará en directo durante la emisión del 31 de diciembre. Su presencia será una de las grandes novedades de una retransmisión única, cargada de sorpresas y que, por primera vez, podrá seguirse simultáneamente en Antena 3, laSexta y atresplayer.

Atresmedia convertirá de nuevo las Campanadas en uno de los momentos televisivos más destacados del año, no solo por su relevancia social y mediática, sino también por su capacidad para reunir a las familias frente al televisor en una celebración compartida. Con esta emisión conjunta, las Campanadas se consolidan como un hito dentro de la programación navideña del grupo, reforzando además la visibilidad de las marcas que buscan aprovechar el impacto del conocido 'efecto Pedroche'.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, la pareja más icónica de la Nochevieja, regresarán a la Puerta del Sol por décimo año consecutivo, dispuestos a volver a sorprender con una puesta en escena que cada edición genera conversación, expectación y millones de reacciones en redes sociales.

La cadena se proclama líder entre las televisiones privadas, logrando el minuto más visto del día en TV.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han querido recordar, en los momentos previos a despedir el año, a las víctimas de esta desgracia y destacar el valioso papel de los voluntarios.

