Atresmedia hará historia con unas Campanadas únicas en Antena 3, laSexta y atresplayer

Atresmedia despedirá el año con un evento histórico. Cristina Pedroche y Alberto Chicote darán las Campanadas, pero, esta vez, lo harán por primera vez en Antena 3, laSexta y atresplayer a la vez en una emisión única desde la Puerta del Sol de Madrid.

La pareja más icónica de la Nochevieja celebrará su décimo año consecutivo en una retransmisión que promete emoción, espectáculo y una gran puesta en escena, tal y como ha desvelado Cristina en su reaparición tras ser madre por segunda vez.

El especial, uno de los espacios más vistos y cotizados del año, refuerza el liderazgo de Atresmedia tanto en audiencia como entre los anunciantes. En la última edición, las Campanadas de Pedroche y Chicote alcanzaron un 28,1% de cuota y más de 4,3 millones de espectadores, con picos de casi 6 millones.

El grupo ya prepara una noche llena de sorpresas para despedir 2025 por todo lo alto. ¡No te lo pierdas!