El secreto del sabor auténtico: Cuanto mejor está la vaca, mejor sabe la leche

¿Sabes cómo influye el cuidado de las vacas en el sabor de la leche que tomas cada día? En Central Lechera Asturiana cuidan cada detalle para que llegue el mejor sabor a cada casa.

El secreto del sabor auténtico: Cuanto mejor está la vaca, mejor sabe la leche

El sabor auténtico de la leche y los productos de Central Lechera Asturiana comienza en los prados verdes de Asturias: las vacas se alimentan en un clima suave y equilibrado que favorece su bienestar y por tanto mejora la calidad de cada producto.

Cada pequeño detalle cuenta, y es que cada vaca recibe un seguimiento individual e incluso tienen nombre propio. Los ganaderos se encargan de que las instalaciones estén limpias y acondicionadas, y además la cooperativa les proporciona servicios como podología y nutrición para garantizar que los animales estén en las mejores condiciones.

Este compromiso con la calidad desde el origen asegura que cada vaso de leche y cada producto mantenga un sabor único, resultado del mimo y la dedicación del proceso completo. Todo este esfuerzo diario se traduce en obtener los mejores productos con un sabor único e incomparable, listos para llegar a tu mesa.

Porque el de Central Lechera Asturiana, no es un sabor cualquiera.

