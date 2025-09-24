El secreto del sabor auténtico: Cuanto mejor está la vaca, mejor sabe la leche

El sabor auténtico de la leche y los productos de Central Lechera Asturiana comienza en los prados verdes de Asturias: las vacas se alimentan en un clima suave y equilibrado que favorece su bienestar y por tanto mejora la calidad de cada producto.

Cada pequeño detalle cuenta, y es que cada vaca recibe un seguimiento individual e incluso tienen nombre propio. Los ganaderos se encargan de que las instalaciones estén limpias y acondicionadas, y además la cooperativa les proporciona servicios como podología y nutrición para garantizar que los animales estén en las mejores condiciones.

Este compromiso con la calidad desde el origen asegura que cada vaso de leche y cada producto mantenga un sabor único, resultado del mimo y la dedicación del proceso completo. Todo este esfuerzo diario se traduce en obtener los mejores productos con un sabor único e incomparable, listos para llegar a tu mesa.

Porque el de Central Lechera Asturiana, no es un sabor cualquiera.