Incorpora el limón europeo a la dieta para mejorar tu organismo

El limón de Europa es el de mayor calidad del mundo. El modelo de producción europeo cumple con los estándares más exigentes del planeta con varios sellos internacionales de calidad.

La versatilidad de este cítrico lo convierte en un alimento perfecto para incorporar a la dieta por la cantidad de ventajas que aporta al organismo. La vitamina C del limón europeo contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y dientes. Además, reduce la fatiga y crea sensación de saciedad.

La aportación del limón a nuestra gastronomía es infinita, puesto que le permite ser protagonista desde los entrantes, al aliñar una ensalada, hasta la llegada del postre, al condimentar pasteles o tartas.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, la cual tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores. ¡Únete a la era del limón!