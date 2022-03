El limón es uno de los alimentos estrella que componen la popular dieta mediterránea, una de las más saludables del mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y su aportación a nuestra gastronomía es infinita, puesto que su versatilidad le permite ser protagonista desde los entrantes, al aliñar una ensalada, hasta la llegada del postre, al condimentar pasteles o tartas.

Pero este cítrico de color oro también es mucho más. Es una fuente importante de vitamina C, al esconder 50 mg de dicho nutriente en cada 100 g de limón, que a su vez es aproximadamente la mitad del consumo diario recomendado por los expertos, el cual oscila entre 95 y 110 mg para los adultos, según manifiesta la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Así pues, la vitamina C es una buena aliada para conservar la salud y, apoyados en la ciencia, te explicamos 3 beneficios que puede experimentar tu cuerpo si consumes limón habitualmente:

La vitamina C del limón contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y dientes. De hecho, antes que se avalase científicamente tal atributo, fue utilizado por los exploradores españoles en sus travesías al Nuevo Mundo debido a sus propiedades para combatir el escorbuto.

La vitamina C del limón contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y dientes. De hecho, antes que se avalase científicamente tal atributo, fue utilizado por los exploradores españoles en sus travesías al Nuevo Mundo debido a sus propiedades para combatir el escorbuto. De igual modo, la vitamina C del limón contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y mejora la absorción del hierro, además de reducir la fatiga y el cansancio. Estos aspectos son muy valorados por los deportistas profesionales, como afirma la karateka Sandra Sánchez: "Me gusta decir que tenemos un cuerpo, que es nuestra casa y que hay que cuidarlo con hábitos de vida saludable. Yo soy fan de la fruta y el limón es de lo más normal en el CAR y cualquier cosa que nos ayuda a los deportistas en la recuperación y en el rendimiento va a ser bueno. Cuantos más años de vida deportiva tienes, más consciente eres de todo lo bueno que es esto". Por último, aunque este beneficio está más incorporado al saber popular, cabe destacar la ayuda de la vitamina C del limón al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo. En consecuencia, el consumo de limón ha aumentado durante la pandemia, tanto en España como a nivel internacional.

No obstante, cabe señalar que si hay un limón que reúna a la perfección tales singularidades ese es el limón cultivado en Europa, donde el producto se mima y se cuida al detalle hasta que llega a las manos del cliente final. Esto se debe a que el modelo de producción europeo se asegura de que la fruta se comercializa 100% fresca, sea cual sea su destino, y bajo las máximas garantías.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, la cual tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien más propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.