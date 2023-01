El limón es algo que todos tenemos en casa, porque sirve para tantas cosas que nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Quizá no habías caído en ello, pero también tiene múltiples usos para la limpieza del hogar.

Cómo limpiar tu microondas o tu horno con limón

El microondas es un electrodoméstico que debemos limpiar con frecuencia ya que su interior suele mancharse con frecuencia y también se acumula grasa y restos de comida en sus paredes interiores. Para deshacernos de esa suciedad basta con colocar un bol con agua y zumo de limón. Pon el microondas a máxima potencia durante 5 minutos y el vapor que se producirá hará que toda la grasa y restos se despeguen con facilidad. Después solo tendrás que pasar una bayeta y listo.

Si lo que quieres limpiar es el horno el truco es muy similar. Llena un recipiente apto para horno con 1/3 de agua y el zumo de varios limones, enciende el horno a temperatura media, unos 120 grados, introduce el bol y déjalo dentro durante media hora. Cuando lo apagues y se enfríe, verás que la suciedad se quita con mucha facilidad.

Deja tu bañera reluciente usando limón

La bañera es uno de los lugares de nuestros hogares donde más cal se acumula. Un potente limpiador de cal es el limón. Mezclado con bicarbonato hasta crear una pasta nos servirá además para desinfectar toda la superficie y dejarla pulida y brillante.

Para crear la mezcla solo tendrás que unir un vaso de zumo de limón con unas cucharadas colmadas de bicarbonato, dicha pasta tendrás que esparcirla por toda la superficie de la bañera y dejarla actuar un buen rato. Después, con la ayuda de un cepillo, frota la cerámica de tu bañera y después pasa una bayeta húmeda. ¡Te verás reflejado de lo limpio que va a quedar!

Las cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España. Con esta iniciativa se busca que se valoren y aprecien sus propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.