¿Qué ventajas tiene tomar zumo de limón europeo en ayunas?

Europa cada vez es más conocida por ser la tierra del limón. Aquí se produce uno de los limones de mayor calidad en todo el mundo. Esto se debe a que los productores de este cítrico se apoyan en el modelo de producción europeo, el cual está basado en asegurar que la fruta se mima y se preserva para que llegue totalmente fresca y bajo la máxima calidad a las manos del consumidor.

Además, el limón es uno de los alimentos estrella que componen la popular dieta mediterránea, una de las más saludables del mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS), situación que se ve reflejada en la infinidad de platos en los que está presente, ya que se utiliza para aliñar ensaladas, acompañar mariscos, arroz, sopas, pescados, carnes o condimentar pasteles y tartas.

La vitamina C del limón europeo, tu mejor aliada cada mañana

Pero dicha versatilidad también le permite aprovechar su jugo como zumo natural, característica que puede contribuir a adoptar una buena costumbre al ingerirlo en ayunas, dado que cuenta con una serie de beneficios que indicen directamente en la buena salud del consumidor habitual. Y es que la vitamina C del limón contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo. De esta manera, es posible comenzar el día con un plus de apoyo a nuestro organismo, sobre todo durante el inverno, cuando las bajas temperaturas nos hacen ser mucho más sensibles a determinadas enfermedades respiratorias.

El limón europeo en ayunas

De igual modo, este nutriente, del que el limón dispone de unos 50 mg por cada 100 g de parte comestible, ayuda a reducir la fatiga y el cansancio corporal, aparte de mejorar la absorción del hierro. Este mineral es necesario para el crecimiento y desarrollo del cuerpo, y según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), colabora en el metabolismo energético normal, encargado de gestionar combustibles para cubrir las necesidades diarias del organismo.

Asimismo, y al igual que el resto de las frutas, contiene una cantidad importante tanto de fibras solubles (gomas, mucílagos y pectinas) como insolubles (celulosa, hemicelulosa y lignina). Las primeras absorben una cuantía sustancial de agua, circunstancia que provoca mayor sensación de saciedad, mientras que las segundas contribuyen a regular y optimizar el tránsito intestinal.

