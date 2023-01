Por qué deberías incluir el limón en tu dieta durante el embarazo y la lactancia

El limón es una fuente importante de vitamina C, dado que en 100 g de limón hay unos 50 mg de dicho nutriente; es decir, casi la mitad del consumo diario recomendado por los profesionales de la nutrición, que en adultos oscila entre los 95 y 110 mg al día, tal como recoge el Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre Ingestas Nutricionales de Referencia para la población española (2019). En el caso de las embarazadas, esta cantidad asciende a 105 mg y a 155 mg para madres en lactancia.

El embarazo es un periodo de grandes cambios para la mujer a todos los niveles, y unos meses en los que la atención al autocuidado y la salud es primordial. Por eso es muy interesante incorporar a la dieta alimentos ricos en vitamina C, como el limón, para aprovechar los múltiples beneficios que ofrece este nutriente durante todo el proceso de gestación. Además, es un producto sin grasa y sin sal.

Una de las ventajas más relevantes del consumo de alimentos con alto contenido en vitamina C, como el limón, es que contribuye a la formación normal de colágeno. Esto favorece el funcionamiento normal de los huesos, los cartílagos, las encías, la piel y los dientes, entre otros beneficios.

Por otra parte, la vitamina C del limón interviene en muchos otros procesos importantes, como el metabolismo energético, el funcionamiento normal del sistema nervioso y del sistema inmunitario, y la función psicológica normal, entre otros. Además, contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, mejora la absorción de hierro, y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España. Con esta iniciativa se busca que se valoren y aprecien sus propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.