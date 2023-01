Perfuma tu hogar con un ambientador casero de limón

Los ambientadores con aromas cítricos tienen mucha aceptación en el mercado, porque nos dan ese toque de frescor que siempre es agradable tener en casa. Si quieres tener un aroma único y personalizado en tu casa, te contamos cómo elaborarlo simplemente con limones, vinagre y bicarbonato.

- Pela la cáscara de un limón, o de varios limones, según la intensidad que desees. Introdúcela en 750 ml de agua, añade un chorro de vinagre blanco y llévalo a ebullición durante 5 minutos.

- Pasado ese tiempo, aparta el cazo del fuego y deja que la mezcla se enfríe, mientras añade dos cucharadas colmadas de bicarbonato de sodio en un envase que tenga pulverizador y cuando la disolución de limón, agua y vinagre esté fría, mézclalo todo en dicho envase.

- Antes de hacer uso del ambientador, recuerda agitarlo para que la mezcla se vuelva a activar

- Este ambientador te servirá para limpiar de malos olores distintas estancias de tu casa, solo tendrás que pulverizarlo allí donde quieras refrescar el aire. También puede servirte para refrescar textiles, pudiendo usarlo sobre tus sábanas un rato antes de hacer la cama. Es además especialmente eficaz con el olor a tabaco.

