Trucos para conservar fresco el limón una vez cortado

¿Sabías que existen varias formas de aprovechar al máximo tus limones cortados? Tienes distintas opciones para conservarlos frescos durante días, incluso semanas. Escoge tu truco favorito de todos los que explicamos en el vídeo y pruébalo.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España. Con esta iniciativa se busca que se valoren y aprecien sus propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.