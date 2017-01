Un estudiante asegura que el vestido de Nochevieja de Cristina Pedroche es un plagio y se ofrece para diseñar el del próximo año

Ralph, un estudiante catalán de diseño, ha puesto en jaque al grupo de estilismo que diseñó el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche. Asegura que el 'modelito' se inspira en un corsé de John Galliano que lucieron modelos como Eva Herzigová hace 30 años.

En su cuenta de Facebook el joven aseguraba: "A mi lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia baratísima de un body corset de Míster Pearl. (...) He de decir que a mi ella me encanta solo critico al responsable de semejante copia, ella estaba divina y le sentaba divinamente. @cristipedroche él año que viene que me cojan a a mi de estilista que se van a enterar de que es un desnudo de verdad".

Ralph asegura que el vestido de Pedroche es una oportunidad brutal para un diseñador. "Hay millones muy preparados que necesitan darse a conocer y que venga Josie y copie, pues como que no. "Que hagan una copia de un traje que es tan emblemático, que si has estudiado moda y estilismo tienes que conocerlo, no me parece bien", apunta.