Encarni pide ayuda para frenar el ciberacoso de su expareja como venganza tras haber roto la relación

Encarni es una mujer de 65 años que hace 15 meses rompió su relación y desde entonces sufre la cruel venganza de su expareja a través de las redes sociales.

El acoso que vive es constante: su ex publica imágenes de ella como si hubiera desaparecido, comparte su número de teléfono e incluso cuenta que tiene esquizofrenia y demencia senil.

A pesar de que ha denunciado en tres ocasiones, él, lejos de amedrentarse, se ha vuelto más violento e insistente. Encarni y su acosador mantuvieron una relación de 7 años en la que hubo idas y venidas constantes, peleas e incluso robos.

Ahora Encarni quiere plantarle cara a su acosador y poner fin a la relación definitivamente, por eso pide ayuda para poder vivir en paz. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ella, y nos ha contado que todo comenzó porque ella decidió que no quería volver con él y lo bloqueó en una red social por la que intentó contactar con ella.

"Alguien me tiene que ayudar", ha dicho Encarni, porque su expareja hace cada día publicaciones sobre ella. La última amenaza es que le va a denunciar a la Seguridad Social para que le quiten la paga.

A pesar de que ha denunciado, todavía no hay orden de alejamiento. "No sé hasta dónde va a llegar", ha asegurado.

Encarni ha decidido hablar del asunto públicamente porque él ha difamado sobre ella en el pueblo y ya no aguanta más. "Si él no me hubiese puesto en las redes yo no digo nada", ha dicho.