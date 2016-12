"'Mr. Gran Bomba' me llamó 'caranchoa' dos veces y me lo quité de encima pero yo no voy pegando hostias a la gente"

El repartidor que protagonizó un altercado con el youtuber Sergio Soler más conocido como 'Mr. Gran Bomba' se arrepiente de haberle agredido. Asegura que no es agresivo y que nunca se había peleado y no entiende cómo reaccionó así.

Este trabajador, que quiere conservar su anonimato, asegura que el youtuber le llamó 'caranchoa' dos veces. "Yo estaba trabajando y ese día tenía el doble de paquetes de lo normal. Creía que quería pegarme y le dije que se fuera pero no se iba, así que me lo quité así de encima", relata.

Se muestra arrepentido de haber reaccionado con violencia a la provocación y asegura que no es una persona violenta. "Nunca me he peleado. Si me hubiera enseñado la cámara nos hubiéramos reído los dos, pero no lo hizo", matiza.

Pide a las personas que acosan al youtuber y su familia que dejen de hacerlo porque "tampoco ha sido para tanto". Anuncia futuras acciones legales contra Soler, que a su vez ha denunciado al repartidor por agresión.