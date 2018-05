Los tres guiños que le ha hecho Mariano Rajoy a Susanna Griso en la entrevista en Espejo Público

El primer chascarrillo se producía poco después de comenzar cuando le confesaba a Griso que había estado visionando otra entrevista que le hizo la periodista en febrero de 2016. La presentadora confesaba que también había visto entrevistas recientes de Rajoy pero no precisamente la que ella le había realizado. Es entonces cuando se vivía uno de los momentos más cómicos al decir Rajoy: "Las mejores entrevistas son las que usted me hace".

En un momento de la conversación la periodista pregunta al líder del PP sobre su intención de seguir como candidato para las elecciones de 2020. Concretamente Susanna Griso le preguntaba: "¿Dónde se posará el dedo divino de Mariano Rajoy en 2020?". Le confesaba que la expresión "dedo divino" la había utilizado Esperanza Aguirre. "Ya me extrañaba a mí que fuera suya", señalaba el presidente del Gobierno.

Susanna Griso despedía a Mariano Rajoy después de más de 45 minutos de entrevista. Después de estrecharse la mano al presidente se le había quedado un tema en el tintero. "Oye", le dice tímidamente a la presentadora. Ésta le recuerda que los micrófonos están abiertos. "Me he enterado de que ha venido tu hija", le dice Rajoy, quien no quería terminar la entrevista sin felicitar a la presentadora por su reciente maternidad.