El consejo que Cándido Méndez le dio a Pedro Sánchez y que recogió en su Manual de Resistencia

Pedro Sánchez ha anunciado por carta que va a "reflexionar" sobre si sigue o no al frente del gobierno después de los últimos ataques a su mujer. Este mensaje ha acaparado las portadas de todos los medios del país. Entre la vorágine de reacciones e informaciones que se han disparado desde la publicación del tweet en el programa Espejo Público recuerdan una conversación que tuvo el presidente del Gobierno con Cándido Méndez, ex Secretario General de UGT.

¿Qué dice la conversación?

En su libro, Manual de Resistencia, Pedro Sánchez recoge un fragmento de esa conversación de la él asegura que fue "especialmente fructífera" en un momento en el que las aguas políticas estaban muy agitadas para él y le sirvió de gran ayuda. Cándido Méndez fue claro en el consejo que le dio por aquel entonces a Pedro Sánchez "Tienes que hacer dos cosas. La primera, dejar el escaño; la segunda, volver a presentarte".

Desde el plató de Espejo Público, Cándido asegura que por aquel entonces él no era nadie y Pedro Sánchez tampoco, "yo era un jubilado y él un diputado" y agradece la deferencia y la mención que le dedicó en "Manual de resistencia". El ex Secretario General de UGT recuerda además que le dijo que si quería volver a ser Secretario General de su partido había dos cosas que no podía hacer"no puedes votar en contra de lo que ha decidido tu partido, ni puedes quitarle un voto a tu partido con tu ausencia".

Además, ha vuelto a lanzarle un consejo al presidente, "convocar elecciones cuando pasen las europeas". Cándido cree que ante la acumulación de contradicciones, el relato no sirve y es la mejor opción.

"En las sociedades democráticas no es verdad que la verdad la crea el poder"

Con esta declaración Cándido explica que es necesario que exista un relato del poder que se ajuste a la realidad de la sociedad. Susanna Griso lanza a la palestra el cambio repentino de opiniones por parte de Sánchez "dijeron que quedaba legislatura para rato y ahora lo cuestionamos". Creen que ha llegado el momento de ser claro con el electorado y explicar qué pasara con la política española.