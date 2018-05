La reacción de Rajoy tras conocer una expresión de Esperanza Aguirre usada por Susanna Griso: "Ya me extrañaba a mí que fuera suya"

#CAFÉRAJOY | ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Susanna Griso preguntaba al presidente del Gobierno su intención de continuar como candidato en las próximas elecciones de 2020: "¿Donde se va a posar el dedo divino de Mariano Rajoy en 2020?". El presidente del Gobierno respondía, sorprendido, que él no tenía dedos divinos. Entonces la periodista reconocía que la expresión "dedo divino" era de Esperanza Aguirre. "No es muy afortunada, ya me extrañaba a mí, nunca pensé que fuera suya", respondía Rajoy.