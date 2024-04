Juan Lobato analiza la posible renuncia de Pedro Sánchez: "No se ha abandonado ninguna responsabilidad"

Nuevo golpe sorpresa de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno Sánchez amenaza con dimitir y, mientras se lo piensa, deja al país en "pausa" política. En una decisión insólita, nunca antes un presidente del gobierno había cancelado toda su agenda durante cuatro días, hasta el próximo lunes, para decidir si sigue o si abandona la Moncloa. Tras conocer la decisión de Sánchez todo el mundo se pregunta si ¿estamos ante un movimiento táctico o como asegura su entorno, el presidente está realmente afectado por los ataques contra su esposa?

¿Sánchez está al límite?

En "Espejo Público" hablamos con Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid, sobre la sorprendente decisión que ha tomado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Según Lobato "una cosa es ser resistente con uno mismo y otra cosa es con tu mujer o con tus entornos". Sobre el contenido de la carta Lobato cree que "la carta es muy clara y transparente" y añade que bajo su punto de vista "es una llamada de atención a la sociedad española sobre el funcionamiento de la democracia en este país".

Como político y como secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, insiste en que él es "partidario de los controles que tienen una democracia liberal como la española: medios de comunicación fuertes e independientes que nos fiscalicen bien a los políticos, unos parlamentos exigentes con comisiones de investigación..." pero respecto a lo que está pasando en la política en España cree que "se están pasando líneas en las que se entra en terreno peligroso, la mentira por regla, la manipulación constante, el tratar de enredar con temas que no tienen nada... Estamos hablando de un caso que no es comparable a ningún otro" porque todo esto a lo que lleva es a genera populismo y es muy peligroso.

¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?

Durante la entrevista en "espejo Público" Susanna Griso pregunta a Juan Lobato si podría existir alguna información que podría salir a la luz en las próximas semanas y por eso el presidente del Gobierno ha tomado esta decisión sorpresa. El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, insiste en que "Es lo que es. Se lee la carta y se entiende perfectamente" y explica que "los que estamos en política a todos en algún momento se ha realizado alguna insinuación. A mí, me pasó con Ayuso, que acusó a mi padre de avalar las mascarillas que compraba el PP. Son cosas que nos afectan. Todo eso afecta emocionalmente. " Y tras la carta de Sánchez, Lobato invita a la reflexión sobre lo que está pasando en el política en términos de democracia liberal "es importante abrir este debate".

Preocupa la gobernabilidad

Pero este parón significa que ¿el país se ha quedado en pausa? ¿preocupa la gobernabilidad? Lobato tiene claro que " no se ha abandonado ninguna responsabilidad, al contrario él sigue ejerciendo y trabajando con normalidad lo que no tiene son apariciones públicas. y añade que "entra dentro de la normalidad no tener esa presencia pública. Que está al mando del país es evidente y gestionando que es lo que tienen que hacer.

Lobato insiste en que, esta carta y este parón, son una llamada a la reflexión en este clima y sobre todo el PP. Lobato apunta que "deberían reflexionar y tomar una decisión. No puede ser que todo lo que hace el presidente del Gobierno esté mal siempre". El secretario general del PSOE en Madrid pide "un poco de responsabilidad de país y sobre todo no apoyarse en mentiras y manipulaciones de gente que lo que merece es respeto y dignidad".