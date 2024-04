William Levy se sincera sobre su ruptura con Elizabeth Gutiérrez: "He cometido muchos errores... pero ella también"

La separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez está en boca de todos los medios después de desvelarse algunos episodios complicados de la pareja donde tuvo que intervenir la policía en varias ocasiones.

Fue la propia Elizabeth quien confirmaba, entre lágrimas, que había roto definitivamente con el actor. Después de la entrevista que ofreció salía a la luz los distintos enfrentamientos que había tenido, tanto durante su última oportunidad para arreglar su historia de amor como después de haber decidido separarse.

Prueba de ello fue este vídeo grabado por la policía donde Gutiérrez y su hija acusaban a William Levy de tener escondida a una mujer en su casa. Desde entonces William Levy no ha hablado públicamente al respecto de todo lo sucedido. Simplemente compartió en sus redes sociales un mensaje, que puedes ver en el vídeo de arriba, donde aseguraba que "tenía muchas cosas que decir" pero que nunca haría algo que dejara mal a la madre de sus hijos.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Getty

Ahora, aunque no ha dado una entrevista como tal, ha hablado fuera de cámaras con la periodista Ana María Alvarado quien ha revelado en el programa Sale el sol lo que le dijo el cubano.

"Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo, 'puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti, ni a nadie porque no quiero que por estar enojado, llegar a hablar mal de Elizabeth porque es la mamá de mis hijos'", empieza diciendo Ana María.

Para después sincerarse sobre su relación: "Reconozco que he cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores... Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho".

"Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques. Lo que quieran decir de mi pero mis hijos son primordiales y sí me duele verlos mal y tristes", detalla sobre su intención de seguir en silencio.

"Los dos intentamos arreglar el matrimonio en muchas ocasiones. No crean que yo solo hacía algo, ella también. Aquí no hay víctimas. Ella lo sabe, hemos hablado mil veces, hubo mil conflictos, muchas situaciones y velaré de aquí al final por el bienestar de mis hijos", sigue explicando la periodista.

Para terminar con estas declaraciones: "A lo mejor fui mal marido, mal pareja, pero como papá no voy a abandonar a mis hijos y ahí voy a estar".

William Levy siempre ha intentado mantener su vida privada lo más alejada posible de los medios y no es dado a entrar de forma abierta a hablar sobre los rumores o noticias que salen sobre aspectos que pertenecen a su intimidad. Una tónica que, parece, seguirá utilizando.