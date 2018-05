Jordi Évole: "Junqueras da más ánimo a los que vamos a visitarle a la cárcel que nosotros a él"

En medio del conflicto catalán el periodista ha visitado en la cárcel de Estremera al presidente de Esquerra Republicana Oriol Junqueras. Asegura que le sorprendió su vitalidad. "Junqueras da más ánimo a los de fuera que los de fuera a él. Sigue teniendo una vitalidad y unas ganas que llaman la atención teniendo en cuenta cuál es su situación", sostiene. Considera que Junqueras no debería estar en prisión, "sino en la calle pudiendo expresar sus opiniones". "La visita es muy dura cuando te vas y la otra persona se queda allí, es un sábado por la tarde te vas y piensas que te queda todo el fin de semana por delante y que que aquella persona sigue allí metida".

Asegura que Junqueras se desmarcaba de las cruces amarillas que llenan las playas catalanas como señal por los presos políticos. "Me dijo que se había elegido un mal símbolo, que le recordaba a cementerios y a muerte".

Para Évole, negar que en Cataluña existe un problema es imposible. "Esa fricción existe. Ha habido mucha gente que ha optado por los silencios. Mi padre dice una frase que lo explica todo: "No he perdido amistades pero he ganado en silencios".