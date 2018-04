Jana Leo, violada en su propia casa: "Una de las posibilidades de la víctima de 'La Manada' era la muerte"

Jana Leo volvía a casa un martes cualquiera después de hacer la compra. Entró en su piso de Harlem (Nueva York), dejó las bolas y cuando regresó a cerrar la puerta un hombre se había colado en su domicilio. Tenía una pistola y le ordenó cerrar la puerta y sentarse.

Este individuo estuvo una hora y media hablando con Jana. "Quería crearse la ficción de que habíamos ligado", sostiene esta artista que ha librado una verdadera batalla legal para conseguir meter entre rejas a su violador. Cree que esa conversación previa permitió al violador excitarse y justificarse para forzarla al acto sexual.

El caso de 'La Manada' le ha recordado a lo que ella vivió en su piso de Harlem en 2001. Esta filósofa y arquitecta asegura que después de vivir una experiencia así se ha dado cuenta de que "cuando estás en una situación que no controlas no vas a hablar y no vas a decir no. La muerte es una de las posibilidades".

"Al final la víctima reacciona de la manera que cree que le puede producir menos prejuicio", señala. Considera que a la víctima de 'La Manada' se le juzga "porque había salido de fiesta y le gustó uno de los chicos". "En mi caso me decían que por vivir en Harlem me tendrían que gustar los negros, ya que mi agresor era negro".

Jana Leo relató su historia en el libro 'Violación. Nueva York'.