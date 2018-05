La muerte de una pareja por disparos en un campo de tiro de Granada no fue accidental

Fue una muerte intencionada. José, de 24 años, mató a su novia Mar, de 21, de un disparo en la cabeza. Fue el primero de los impactos que se escucharon en este campo de tiro de Las Gabias. Inmediatamente después se suicidaba: "Estaba en la zona del público y el disparo fue por detrás en la cabeza. El se pegó otro tiro y estaban donde casualmente no se veía nada, no había cámaras". Aunque en un primer momento todo apuntaba a un accidente, Antena 3 Noticias ha podido confirmar que el joven la mató de forma deliberada. Ambos mantenían una relación que el entorno de la joven califica de 'tóxica': "Era un ni contigo ni sin ti. El era muy celoso, le decía que le había puesto los cuernos, después que era mentira". Al parecer, la sometía a un maltrato psicológico que en alguna ocasión pudo haber llegado a la violencia física. Aunque los informes preliminares han descartado el accidente y hablan de 'homicidio doloso', será el juez quien dictamine si se trata o no de un nuevo caso de violencia de género.