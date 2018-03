La madre de Gabriel pide "inundar España con mensajes de cariño" y no con "rabia y odio hacia esa persona que no es persona"

"Hola, buenos días soy la mamá de Gabriel y quisiera pasarle el agradecimiento a todos los que en estos días nos habéis ayudado en la búsqueda de nuestro hijo.

Desde la prensa, que ha sido muy importante, los voluntarios, bomberos, protección civil, Guardia Civil, policía local, el equipo de investigación, los vecinos, la gente que nos ha mandado mensajes de amor uno tras otro.

Daros las gracias desde lo más profundo de mi corazón y sí, pediros por favor, en nombre de mi hijo que lo que tiene que inundar ahora mismo España son los mensajes de esperanza y de cariño que había hacia Gabriel y todo ese movimiento que se ha creado de buenas personas y no la rabia, el odio y todas las palabras que salen, que yo entiendo que tienen que salir, por parte de la gente en cuanto a Ana, a esa persona que no es persona.

Que no se nombre y que no se quede en la retina sobre todo de los niños que han dibujado los pescados, de los abuelos, de cada persona que esté en su casa. Que se quede el amor y que mi 'pescaíto' está nadando hacia el cielo y yo sé que a él le gustaría que esto terminara con un mensaje positivo y no con un mensaje negativo.

Me cuesta mucho pediros también porque no he querido, pero yo quiero informar de que hasta ahora quitando en la página de Facebook que teníamos que la gestionaba un amigo yo no he aparecido en ningún sitio con ningún mensaje personal de que compartan lo quiere la madre y este tipo de cosas.

De hecho me parecía positivo aunque cogieran fotos mías sin permiso, era todo para sumar y mover la conciencia y los corazones de quien lo pudiera tener, pero mi hijo ya se ha ido y hay gente que está hablando en mi nombre y está creando perfiles y hablando de mi dolor y poniendo fotos diciendo que se comparta.

Quiero informar de que yo no he sido y de que yo no he salido en ningún lado y el día que salga lo haré con mi foto diciendo lo que tenga que decir, pero me duele en el alma que alguien pueda aprovechar ese momento en mi nombre para poder ganar seguidores le pido a las personas que vean esto que sepan que no soy yo y, sobre todo, a las personas que lo hacen que reflexionen un poquito que miren en sus corazones y que este momento ya es bastante difícil como para tener que ver que alguien está poniendo palabras en tu boca que no son las tuyas.

Muchísimas gracias a todos desde el amor y no tengo palabras de agradecimiento. No tengo palabras, un saludo."