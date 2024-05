'El Margarito' se enfrenta a la prisión permanente revisable por matar y violar a una mujer

El juicio contra Pedro 'El Margarito' ha comenzado este viernes en la Audiencia Provincial de Murcia. La Fiscalía solicita la mayor pena, prisión permanente revisable, por violar y asesinar a una vecina de Lorca de 51 años. El acusado ya cuenta con antecedentes penales.

Los hechos se remontan a octubre de 2021 cuando apareció el cuerpo de Manuela Romero semidesnudo en la calle. Según el fiscal el acusado había consumido con la víctima bebidas alcohólicas.

Después de pasar la noche en varios bares 'El Margarito' presuntamente violó a Manuela aprovechando su estado de embriaguez. La víctima opuso resistencia y según la Fiscalía el acusado agarró el cuello de la mujer con ambas manos hasta acabar con su vida estrangulándola. Después se dirigió a casa de su novia, se cambió de ropa y tiró la que llevaba puesta.

Pedro sostiene que no quería matarla. "Ella me atacó a mí y yo me defendí apretándole el cuello. No fue mi intención matarla". Asegura que tuvieron una discusión muy fuerte después de mantener relaciones sexuales.

"No me sentía a gusto y se puso agresiva cuando le dije que se fuese de mi casa porque quería irme con mi novia. Se me fue de las manos", sostiene.

El jurado popular ya se ha constituido. El Ministerio Público pide que sea condenado a la pena máxima que contempla el Código Penal, pero además pide una indemnización para la familia de la víctima de más de 600.000 euros.

El acusado tiene 34 años y es el segundo procesado en la Región de Murcia que se enfrenta a la prisión permanente revisable. Si finalmente es condenado, sería el primero de la Región, ya que el otro acusado fue absuelto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com