Una familia da una brutal paliza a una pareja en Lleida: "Veníamos de celebrar nuestro aniversario"

Una pareja venía de celebrar su aniversario cuando recibieron una brutal paliza por parte de una familia en Lleida. Sufrieron la agresion en plena calle antes de volver a su casa. Ha sido la mujer, Alba, quien ha denunciado los hechos en redes sociales. En su cuenta de 'TikTok' cuenta lo sucedido, con evidentes signos de la agresión. Se puede ver a la joven con heridas en la cara.

"No pudimos defendernos", relata la joven. Ya han interpuesto una denuncia ante los Mossos d'Esquadra. "Veníamos de celebrar nuestro aniversario. De vuelta a casa, nos dieron una paliza a los dos", exclama sobre la traumática experiencia. Todo comenzó cuando tres menores de unos 15 años comenzaron a increparles y a provocarles.

"Nosotros al final respondimos, diciendo qué querían. Uno dijo que iba a llamar a su padre", señala la agredida. Detalla en el vídeo la "poca educación" y "falta de respeto" que tenían los niños hacia la gente que va por la calle. En un momento se plantaron tanto el padre como la madre de uno de los menores corriendo. "Estábamos explicando qué había pasado, él nos daba a entender que les iban a echar bronca a los críos".

Sin embargo, y "de la nada", la madre le agarró del pelo: "Me estampó contra el suelo y me cosieron a patadas y puñetazos entre todos". Relata que "al mismo tiempo que me tiraban al suelo, el padre le dio en la cabeza a mi marido y también lo tiró. Se quedó inconsciente". También se presentó un tercer adulto: "No puedo decir si también se metió porque no recordamos mucha cosa más".

Tras la brutal agresión que dejó a la pareja herida, un chico que pasaba por la zona les ayudó y llamó a la Policía. También vino la ambulancia y fuimos al hospital. Allí nos hicieron radiografías y pruebas. Tengo el tabique roto, aún he tenido la suerte que es una rotura frontal", comenta en su cuenta de 'TikTok'.

El hombre y la mujer agredidos por esa familia tienen miedo por la terrible experiencia que sufrieron. "No sabemos quiénes son. Ella iba con un pijama, viven por aquí. No recuerdo la cara de ninguno de ellos. Si no sé quién son y ellos sí, ¿quién me asegura a mí que no me van a coger con mis hijas solas por la calle? Quería decirlo para que se supiera", lamenta.

