Así era la vida de Pablo de Rojas en Valencia: "Ayudaba a gente necesitada"

Continúa la polémica de las monjas 'rebeldes' de Belorado que han decidido romper sus lazos con la Iglesia Católica. Las 15 clarisas siguen encerradas en su convento, un acto que se entiende a modo de "protesta" por la "persecución" que según ellas llevan sufriendo desde hace tiempo por la Santa Sede. La conexión con el falso obispo Pablo de Rojas está en el punto de mira en esta tragedia espiritual que parece sacada de una telenovela.

Antena 3 Noticias ha hecho una senda investigación en torno a la figura del obispo excomulgado la Santa Sede. Recordemos que Pablo de Rojas Sánchez-Franco dejó de ser reconocido obispo por la Iglesia en el año 2019, tras haber sido acusado de liderar una supuesta secta a la que ahora pasarían a formar parte las monjas de Belorado. Según los expertos, confían en él por su capacidad de seducción, pero desde la Conferencia Episcopal ya han avisado a las clarisas de que no se dejen llevar por "posturas extremistas" que, según la comunidad, impera en su organización denominada 'Pía Unión de San Pablo Apóstol'. Hemos sabido que el también conocido como 'Duque Imperial' tiene una conexión con la ciudad de Valencia, pese a haber nacido en Jaén como asegura en su propia página web.

La relación entre de Rojas y otro falso obispo en Valencia

En el barrio de Nazaret, hay un 'obispo' muy conocido por los vecinos que se llama Ricardo Subirón Ferrandis. Entrecomillamos obispo porque nunca ha sido reconocido así por Roma, y casualmente es la persona que nombró así a Pablo de Rojas. En 1983 el Arzobispado de Valencia anunció que la suspensión de Subirón era 'a divinis', es decir, para siempre. Tenía totalmente prohibido ejercer cualquier cargo dentro del ministerio sacerdotal y tampoco los católicos podían acudir a sus ritos. Pero la realidad en los años 80 y 90 fue muy diferente y explica en parte la singularidad de la figura del 'Santo Imperial', en quien las monjas de Belorado confían.

No hay nada más que echar un ojo al pasado y recabar datos para darnos cuenta de que el falso obispo realizaba sus labores como cualquier otro. En una imagen de archivo, aparecen Subirón, De Rojas y otros miembros de los Misioneros del Santuario de la Inmaculada Concepción de María, donde daba misa habitualmente. Nos hemos trasladado hasta este sitio y algunos vecinos –que no han querido identificarse-, han comentado por qué hay tanto misterio en el personaje. Una de ellas sigue sin entender a qué se dedicaban: "No parecen curas, es un poco raro".

En cambio, otra nos dice que tanto uno como otro "ayudaban a gente necesitada" y "hacían la eucaristía". Consagró a Pablo De Rojas Sánchez-Franco como obispo, al mismo tiempo que dirigió una pseudorden religiosa, algo que también hizo posteriormente el 'Duque Imperial' con su Pía Unión, que reconoce como último pontífice a Pío XII. De Rojas habla de él en su biografía. "Desde un punto de vista sobrenatural estoy convencido de haber conocido a un santo, y como todo santo mucho ha sufrido y sufre", aparece en el artículo refiriéndose a Subirón.

Otros vecinos contactados por el medio 'Levante' aseguran que hace ya tiempo que no ven al referente de Pablo de Rojas por el barrio.

