Juan Carlos Quer va a solicitar que se reabra la investigación sobre la mujer de 'El Chicle'

Un día después del entierro de Diana Quer, su padre, Juan Carlos Quer, continúa con su lucha judicial. Quiere que el juez vuelva a investigar a la mujer de 'El Chicle', Rosario Rodríguez.

Mientras, los investigadores continúan buscando vestigios del crimen, entre otras cosas, la ropa de Diana. Tratan de demostrar que el móvil de 'El Chicle' fue la violación, algo que, de momento, no se ha podido aclarar en el primer avance de la autopsia, pero no se descarta esa posibilidad hasta que no se obtengan los resultados de las muestras biológicas enviadas al Instituto Nacional de Toxicología.

Esas pruebas se unirán a las encontradas durante las cuatro horas de registro en la nave de Rianxo, a pesar de la limpieza que se llevó a cabo en el edificio tras la muerte de la joven madrileña. Los investigadores quieren esclarecer este caso y, tal vez, resolver otros similares ocurridos en Galicia.

Por su parte, el abogado de la familia Quer también ha solicitado al juez una reconstrucción de los hechos en la que podría participar 'El Chicle', si es que se presta a ello, ya que legalmente no estaría obligado a hacerlo.