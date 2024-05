¿Realmente existen los 'niños lobo'? Este es el caso más sonado

La aparición de una 'niña lobo' en Málaga ha vuelto a poner sobre la mesa los casos de niños que se crían aislados de la civilización y en compañía de lobos.

El caso de esta menor empieza en Suiza y termina en Coín, Málaga. Su padre la tuvo allí durante años, hasta que se vio acorralado por la policía y decidió huir a España junto a su hija. El progenitor tenía una orden internacional donde se le pedía que entregase a la menor.

Padre e hija pararon en un centro comercial para realizar unas compras, pero el aspecto desaliñado de ambos hizo saltar las alarmas de un vecino, ya que al ver al hombre bajar del vehículo, vio que en el interior permanecía una chica algo agazapada, con síntomas de tener miedo y, también, con aspecto de abandono.

"La menor estaba con una actitud muy nerviosa, mirando para un lado, para el otro, haciendo movimientos extraños. El vehículo sí tenía bolsas y alimentos y demás. A lo mejor incluso alguna vez se habían quedado hasta en el vehículo a dormir". Así relata Óscar Nogueroles, jefe de la Policía Local de Coín, el momento en el que hallaron a la 'niña lobo' en Málaga.

¿Qué significa el término 'niño lobo'?

El término 'niño lobo' está dirigido a los niños que han vivido al margen de la sociedad por los diversos motivos durante largos periodos de tiempo.

'El niño lobo de Sierra Leona'

Marcos Rodríguez Pantoja fue el primer 'niño lobo' reconocido en España y fue conocido como 'el niño lobo de Sierra Leona'. Desde los 6 años y hasta los 19 años, aproximadamente, vivió y creció con una manada de lobos.

"Aquello empezó porque yo me metí un día en una lobera. Jugando con los cachorritos me quedé dormido, vino la mamá loba, como yo la llamo, me pegó un manotazo en el 'culete', me desperté y me encontré la loba casi con el hocico en mi cara", recuerda con cariño Rodríguez.

Este 'niño lobo', de 80 años ya, huía de los malos tratos que en su casa ejercían sobre él su padre y su madrastra. Su caso ha llegado hasta la gran pantalla, 'Entre lobos', una película dirigida por el director Gerardo Olivares.

"Yo estoy vivo por los animales, porque me daban de comer cuando yo no era capaz de cazar ni de pescar. Para mí fue una vida muy bonita, donde al principio lo pasé mal, pero luego ya lo pasé muy bien. Era mi vida totalmente, no como esta, porque esta vida de las personas humanas es peor, que perdonen. Bueno, yo ya me he hecho a ella, pero me ha costado mucho trabajo", confiesa.

'El niño lobo de Sierra Leona' confiesa que no todo ha sido fácil: "Yo lo pasé muy mal, ahora estoy bien, pero lo he pasado muy mal aquí, en esta vida de las personas humanas, porque este mundo me engañaba y yo no sabía que con 20 años había que pagar para comer, no sabía lo que era el dinero, todo el mundo me engañaba".

Después de haber pasado una parte de su vida entre animales, Rodríguez lo tiene claro: "Los animales, para mí, son mucho mejores que las personas humanas".

