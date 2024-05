Onlyfans, bajo la sospecha de esconder una nueva forma de prostitución: "El porno no es un trabajo"

La organización Mujeres Jóvenes ha elaborado un informe en el que han revisado el material que se ofrece en la plataforma OnlyFans. Han podido saber que varias mujeres creadoras de contenido no piensan que se esté ejerciendo proxenetismo. "Si les preguntas, te dirán que no, que ellas no sonprostitutas", asegura la investigadora principal del estudio, Mónica Saiz.

"Se adentran en la industria de la prostitución"

Este estudio, denominado 'OnlyFans. Un espacio bloqueado del negocio del sexo', constata que el 97% de las personas que se exponen en la red social son mujeres. Así, solo el 3% de los cuerpos expuestos son de hombres y el perfil del usuario es el de un varón de entre 25 y 35 años.

La plataforma es de suscripción y accesible a cualquier persona. Basta con introducir los datos personales, hacerle una foto a tu DNI y pagar la suscripción con la tarjeta de crédito, aunque en algunos casos puede ser gratuito el contenido explícito del que vayas a disponer.

Según Mónica Saiz, detrás de todo esto hay una forma de prostitución que debe poner en alerta a la sociedad por la cantidad de mujeres jóvenes que se están adentrando a ella. El informe explica que las creadoras de contenido empiezan viendo la posibilidad de ganar dinero subiendo una foto explícita, "cuando en realidad se adentran en toda una industria de prostitución".

OnlyFans recaudó 525 millones de dólares en 2023

Tal y como asegura el informe de Mujeres Jóvenes, en agosto de 2023 la plataforma ha recaudado 525 millones de dólares, 93 millones más que el año anterior. Al mismo tiempo, el número de personas que subían contenido a OnlyFans también aumentó en un 47% de un año para otro, y llegó hasta los 3,2 millones.

Saiz, también coordinadora de Mujeres Jóvenes, señala que "hay otros actores como las agencias o los managers que hacen una labor de acompañamiento" cuando en realidad "se hacen ricos captando a mujeres". "Si son jóvenes, mejor para ellos", apunta.

Argumenta que hay prostitución encubierta por la forma en la que son tratadas las mujeres dentro de la plataforma. Mónica Saiz cuenta, en base a la investigación realizada, que en muchos casos se dirigen a ellas "en términos degradantes". "Es el discurso tradicional del proxeneta", subraya.

Destaca que bajo los preceptos de 'cam girl', 'creadora de contenido', 'suscriptores' o 'fans', hay toda una red de proxenetismo. "Son eufemismos, ya que no se utilizan los términos de putero, prostituta", aclara.

Así, asegura que OnlyFans "forma parte de todo un conglomerado de prostitución" donde también se adentran otras páginas de pornografía cuyo acceso apenas está restringido.

Mónica Saiz expone que hay "daños psicológicos" difíciles de reparar en la mujer que decide crear contenido explícito en Internet. Uno de ellos es el de la difusión tecnológica de las imágenes y vídeos sin el consentimiento de ella, una práctica que cada vez es más común entre los internautas. Otro está en que, refiriéndose a OnlyFans, "no eres dueño de tu contenido". Con esto quiere decir que la plataforma puede seguir usando todo el material creado para siempre, independientemente de si el usuario se ha dado de baja.

Y por último, subraya que "muchas mujeres han sido coaccionadas por la propia plataforma para no dejar la cuenta". El tratamiento por parte de los fans "sobrepasa los límites", por lo que "muchas mujeres han comentado que han sido completamente denigradas". "Esto puede dar lugar a situaciones de ansiedad, depresión y una inestabilidad mental importante", concluye.

