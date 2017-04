Un piloto de avión da la vuelta para que una pareja de ancianos pueda despedirse de su nieto antes de morir

Un piloto de la vuelta cuando se preparaba para despegar hacia Australia para que una pareja de ancianos puedan despedirse de su nieto, que estaba a punto de morir. Becky Stephenson, una agente de viajes de Inglaterra, cuenta que sus dos clientes estaban preparados para despegar, cuando recibieron la noticia de que el niño estaba gravemente enfermo.

Según publica el diario The Independent, la pareja se encontraba a bordo del vuelo de Etihad Airways y cuando fueron a apagar su teléfono móvil, se dieron cuenta de que tenían una llamada perdida de su yerno. "Recibieron un mensaje de texto que les comunicaba que su nieto estaba en terapia intensiva y que necesitaban que estuvieran allí", cuenta la agente.

Tras comunicar la terrible noticia a la tripulación, hicieron llegar el mensaje al piloto, quien decidió dar la vuelta para que pudieran abandonar el avión. Condujo la aeronave hacia la puerta de embarque, mientras que el personal recuperó el equipaje de la pareja y consiguió un coche para que pudieran conducir directamente a casa.

Su nieto murió al día siguiente. Becky Stephenson ha asegurado que los ancianos, que no han querido ser identificados, están muy agradecidos de que les diesen la oportunidad de dar el último adiós a su nieto. "Me estremece el pensar en lo que habría ocurrido si no hubieran sido capaces de bajar del avión", reconoce la agente de viajes.

Además la aerolínea Etihad ha permitido a la pareja que vuelvan a utilizar los billetes de avión para un futuro viaje a Australia.