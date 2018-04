Expulsan de clase a una estudiante de secundaria y la obligan a cubrir sus pezones porque "distrae a sus compañeros"

Una estudiante de secundaria de Florida fue expulsada de clase por no llevar sujetador. La profesora le pidió que saliera de clase y se cubriera los pezones porque estaban distrayendo a los compañeros de clase.

Según publica The New York Post, Lizzy Martinez, de 17 años, decidió no usar sujetador debajo de su camiseta y los trabajadores de la escuela en Bradenton sintieron que se convirtió en blanco de las miradas de otros estudiantes.

Martínez cuenta que la humillación comenzó cuando la decana de la escuela Violeta Velázquez la llamó a la oficina. "Ella me dijo que tenía que ponerme una camisa debajo de la camisa de manga larga para tratar de apretar mis senos, para estrecharlos", cuenta la joven en una entrevista recogida por el diario.

Al parecer, la camiseta que se tuvo que poner debajo no fue suficiente, y que la enviaron a la enfermería. La enfermera del centro entregó a la joven cuatro tiritas, dos para cada pezón.

A los tres días, el centro escolar ha reconocido que las profesoras de Braden River podrían haber manejado mejor la situación, pero aseguran que solo estaban tratando de hacer cumplir el código de vestimenta del centro.