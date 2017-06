Dastis afea al Gobierno británico la "inhumanidad" de que la familia de Ignacio Echeverría no pueda aún velar su cuerpo

El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, reclamó a su colega británico, Boris Johnson, que las autoridades de Reino Unido dejen ver este mismo miércoles, cuanto antes, el cuerpo de Ignacio Echeverría a su familia, una vez que se ha confirmado que el joven falleció en el atentado de Londres. "Ahora solo nos queda seguir insistiendo con las autoridades británicas para que hagan posible que la familia pueda encontrar la paz velando el cadáver de su hijo y hermano. No creemos que ningún protocolo pueda justificar un trato que ya realmente roza la inhumanidad", dijo Dastis a medios españoles en Moscú.

El ministro señaló que esta misma tarde telefoneó a Johnson, para reclamarle que "hoy mismo" dejen a la familia ver el cuerpo, y no el viernes próximo, como pretendían las autoridades británicas. Finalmente, según fuentes de Exteriores, será este jueves cuando la familia pueda ver el cuerpo de Ignacio Echeverría con el fin de identificarlo, aunque previsiblemente aún tendrán que esperar para poder velarlo.

"La familia de la víctima también son víctimas. Tienen derecho a ver a su hijo", insistió el ministro, que aplazó unas horas su regreso a España tras confirmase la muerte del joven español, para poder realizar las gestiones con Johnson. "He podido hablar con Boris Johnson esta tarde, y tengo constancia de que mi colega de Interior, Juan Ignacio Zoido, también ha tratado de hablar con su colega, y vamos a multiplicar los intentos para que esto (dejar ver el cuerpo) se haga a ser posible esta misma tarde, no ya la repatriación, pero que la familia pueda tener acceso", dijo. "El plazo del que teníamos noticias era el próximo viernes, pero no puede ser que tengan que esperar tanto una vez que se ha confirmado el fallecimiento", insistió.

Dastis reiteró la "profunda consternación y tristeza" del Gobierno español por la confirmación del fallecimiento de Ignacio, y resaltó la valentía del joven, "que se jugó la vida corriendo a tratar de ayudar a personas inocentes". El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, "me ha pedido que le otorguemos la medalla al Mérito Civil" a Ignacio Echeverría, dijo el ministro.

Al mismo tiempo, resaltó "la entereza de la familia de Ignacio", dijo que ha hablado "repetidas veces" con su hermana, y que Mariano Rajoy habló dos veces con su padre. "La verdad es que viendo la actitud de la familia se comprende la conducta ejemplar de su hijo", afirmó Dastis.

Echeverría estaba desaparecido desde la noche del sábado, cuando ocurrió el atentado en el puente de Londres. Esta mañana, Dastis expresó en conferencia de prensa su "perplejidad" por el hecho de que más de tres días después de los atentados aun no se hubiera identificado al joven entre los ocho fallecidos, y dijo que ningún protocolo justifica el trato inhumano para la familia. Según contaron los amigos que venían de patinar con él, Ignacio se enfrentó con su monopatín como arma a uno de los tres terroristas que estaba apuñalando a una mujer, lo que finalmente le costó la vida.