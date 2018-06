Torrent cree que tras la moción a Rajoy hay una "oportunidad para fortalecer la democracia" y para "abrir vías de diálogo"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, cree que la moción de censura que ha acabado con el Gobierno de Mariano Rajoy no solo es una "oportunidad para fortalecer la democracia" sino también para "abrir vías de diálogo" de cara a solucionar el conflicto catalán.

En una entrevista en Catalunya Radio, Torrent ha dicho que se ha demostrado que en España la democracia "tiene fuerza para sustituir" a un gobierno que representa a un partido sentenciado por corrupción y que espera que también la abrir estas vías de diálogo con Cataluña.

Ha asegurado que confía que desde las instituciones españolas todo el mundo se de cuenta de que no se puede girar la cabeza a una "realidad de millones de personas". "No se puede esconder la cabeza bajo el ala", ha asegurado Torrent, que ha considerado que, tarde o temprano, habrá que "afrontar políticamente" la situación y ha añadido: "Pese a la represión brutal a la que se nos está sometiendo, no cambiará el planteamiento de millones de personas en Cataluña".